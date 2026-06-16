Brote de ébola en República Democrática del Congo supera los 800 casos y deja cerca de 200 fallecidos

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó a más de 800 los casos confirmados y a cerca de 200 los fallecidos por el brote de ébola declarado hace poco más de un mes en el noreste del país, en medio de crecientes alertas internacionales por la rápida propagación de la enfermedad y el riesgo de que la emergencia sanitaria supere la capacidad de respuesta.

De acuerdo con el último balance entregado por el Ministerio de Sanidad congoleño, hasta la fecha se han registrado 808 casos confirmados y 192 fallecidos, lo que representa una tasa de letalidad de 23,8%.

La autoridad sanitaria informó además que 26 nuevos casos fueron detectados durante las últimas 24 horas, de los cuales 21 corresponden a la provincia de Ituri y cinco a Kivu Norte.

En cuanto a la evolución de los pacientes, el ministerio detalló que 48 personas se han recuperado de la enfermedad, incluyendo ocho altas médicas registradas en las últimas 24 horas, todas ellas en la provincia de Ituri.

Actualmente, 363 personas permanecen en aislamiento, mientras continúan las labores de contención en las tres provincias afectadas.

“La respuesta continúa en las tres provincias afectadas”, ha zanjado, en referencia a Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur.

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó que la respuesta desplegada hasta ahora no está a la altura de la magnitud de la crisis sanitaria, ya que los contagios avanzan a un ritmo superior al de las medidas implementadas para contener el brote.

La emergencia fue declarada oficialmente el 15 de mayo, y dos días después la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó una emergencia de salud pública de interés internacional, debido a la gravedad de la situación.

A los contagios registrados en la República Democrática del Congo se suman 19 casos y dos fallecidos en Uganda, lo que aumenta la preocupación por una eventual expansión regional de la enfermedad.

La semana pasada, la propia OMS advirtió que el brote sigue ampliando su alcance territorial.

“Se está expandiendo. Casi cada día se identifican casos en nuevas zonas sanitarias, lo que refleja realmente la escala de este brote. La escala es mucho mayor que la que ha sido detectada”, destacó Olivier le Polain, miembro del organismo que actualmente trabaja en Kivu Norte.

La República Democrática del Congo es considerada el país con mayor experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, tras haber enfrentado más de una docena de brotes desde 1976.

Ese año, la enfermedad fue identificada por primera vez durante un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, ubicada a orillas del río Ébola, del cual la enfermedad tomó su nombre.

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