Brote de ébola en República Democrática del Congo se convierte en el más mortífero de su historia tras superar los 3.000 muertos

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) confirmaron que el brote de ébola declarado a mediados de mayo ya superó el umbral de los 3.000 fallecidos, mientras el número de casos confirmados se acerca a los 6.200 en las seis provincias afectadas.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) informó en su último boletín que hasta la fecha se han registrado 6.186 casos y 3.007 fallecidos. Además, en las 24 horas previas se contabilizaron 86 nuevos casos y 43 muertes, principalmente en la provincia de Ituri, considerada el epicentro del brote.

El organismo detalló también que 1.409 pacientes se han recuperado, mientras la tasa de letalidad alcanza el 48,6%. En tanto, el seguimiento de los contactos se sitúa en un 88%.

Ante el avance de la enfermedad, la secretaria de Estado de Exteriores para África de Reino Unido, Kirsty McNeill, advirtió sobre el impacto de la emergencia en la población congoleña. "familias de todo RDC están sufriendo pérdidas inimaginables mientras el ébola asola comunidades, cobrándose vidas y dejando a miles más luchando por sobrevivir", según un comunicado publicado por el Ejecutivo británico.

"Sabemos que la rapidez salva vidas, por eso fuimos de los primeros en comprometer apoyo y expertos a la región. A medida que el brote se intensifica, estamos acelerando nuestra respuesta para estar a la altura del ritmo y la magnitud del desafío", apuntó.

El brote de ébola en RDC es ya el más mortífero registrado en la historia del país, superando al ocurrido entre 2018 y 2020.

Además, las proyecciones apuntan a que la actual emergencia sanitaria podría llegar a superar en número de fallecidos al brote registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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