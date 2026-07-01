Brote de ébola en República Democrática del Congo registra 399 muertos y 1.333 casos confirmados

Cerca de 400 personas han fallecido en República Democrática del Congo (RDC) a causa del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el noreste del país, una emergencia sanitaria que ya suma 1.333 casos confirmados, además de 189 personas recuperadas.

El Ministerio de Comunicación de la RDC informó en su más reciente balance, publicado este martes en redes sociales, que hasta el 29 de junio se contabilizan 1.333 casos confirmados, 399 fallecidos, 189 personas recuperadas y 609 pacientes que continúan en tratamiento.

Según las autoridades, en las últimas horas se detectaron 26 nuevos contagios, mientras que nueve personas lograron recuperarse de la enfermedad. Actualmente, el brote registra una tasa de letalidad del 29,7%.

La epidemia continúa concentrándose principalmente en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, donde se han intensificado las labores de atención sanitaria, vigilancia epidemiológica y movilización comunitaria, de acuerdo con lo informado por la cartera de Comunicación.

La República Democrática del Congo, que en diciembre de 2025 declaró el fin de su anterior brote de ébola, registrado en la provincia de Kasai, es considerada el país con mayor experiencia del mundo en el manejo del virus.

Desde que el ébola fue identificado en 1976, el país ha enfrentado más de una docena de brotes. El virus fue detectado por primera vez durante un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, ubicada a orillas del río Ébola, del que la enfermedad tomó su nombre.

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