Brote de ébola en RDC supera los 600 muertos tras sumar 20 fallecidos en un día

El brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC) continúa agravándose. Las autoridades sanitarias del país confirmaron que la cifra de fallecidos ascendió a 600, mientras que los contagios ya alcanzan los 1.759 casos.

En su más reciente balance, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) informó que durante las últimas 24 horas se registraron 51 nuevos contagios y 20 fallecidos. Además, precisó que 750 personas se han recuperado de la enfermedad, mientras que 285 pacientes permanecen hospitalizados. El organismo agregó que la tasa de seguimiento de contactos alcanza el 80%.

Asimismo, el INSP señaló que los equipos de respuesta continúan reforzando la vigilancia epidemiológica y la capacidad de detección temprana en todo el territorio nacional. En ese contexto, instó a la población a comunicarse con las autoridades sanitarias a través del número gratuito habilitado en caso de presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

En medio del avance del brote, el gobernador de la provincia de Tshopo, Paulin Lendongolia, prohibió el pasado 3 de julio el ingreso de cuerpos provenientes de las zonas afectadas por el ébola. La medida fue adoptada luego de que el Ministerio de Salud provincial informara el hallazgo de tres cadáveres de víctimas del virus en la provincia, incluido uno que permanecía en una morgue, según informó el portal congoleño Actualité.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este brote como una emergencia de salud pública de interés internacional, debido a la preocupación por la propagación de la enfermedad. El brote también ha dejado dos fallecidos en Uganda.

Además, las autoridades recordaron que el actual brote está provocado por la cepa Bundibugyo, para la cual no existe una vacuna ni un tratamiento aprobado.

República Democrática del Congo es el país con mayor experiencia en el manejo del virus del ébola, tras haber enfrentado más de una docena de brotes desde 1976, año en que la enfermedad fue identificada por primera vez durante un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó su nombre el virus. El país había declarado el fin de su brote más reciente en diciembre de 2025, en la provincia de Kasai.

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