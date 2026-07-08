Brote de ébola en el Congo ya deja 580 muertos y la OMS advierte que no hay vacuna para esta cepa

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) elevaron este miércoles a más de 1.700 los casos confirmados de ébola, en un brote que ya deja 580 fallecidos desde su declaración a mediados de mayo en el este del país, una región afectada por años de conflicto armado y desplazamientos masivos de población.

Según el último balance oficial, se contabilizan 1.708 casos confirmados, 580 muertes y 280 pacientes recuperados, mientras que 680 personas permanecen hospitalizadas. Además, las autoridades informaron que la tasa de seguimiento de los pacientes alcanza el 75,2% en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, estas dos últimas parcialmente bajo el control del Movimiento 23 de Marzo (M23).

El informe también advierte que una nueva zona sanitaria de Ituri se incorporó a las áreas afectadas por el brote, aunque destaca que continúan las acciones para contener el avance de la enfermedad.

Asimismo, apunta que una nueva sanitaria de Ituri se ha visto afectada por el brote, mientras que resalta que "las actividades de vigilancia, cuidado, sensibilización y apoyo a las comunidades continúan en las zonas afectadas", según un comunicado publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño a través de redes sociales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este brote como una emergencia de salud pública de interés internacional, debido al riesgo de propagación de la enfermedad. Hasta ahora, el brote también ha provocado dos fallecidos en Uganda.

En esta oportunidad, la epidemia está siendo causada por la cepa Bundibugyo, para la cual aún no existe una vacuna ni un tratamiento aprobado.

República Democrática del Congo es el país con mayor experiencia en el manejo del virus del ébola, tras haber enfrentado más de una docena de brotes desde que la enfermedad fue identificada por primera vez en 1976, en un episodio que tuvo uno de sus focos en la localidad de Yambuku, ubicada junto al río Ébola, del cual tomó su nombre el virus.

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