El trágico caso de la pareja que temía ser deportada de EE.UU. y acabó asesinada en Guatemala

"Tras quedarse sola a cargo de la familia, Glendy luchó durante todo un año para poder llegar a fin de mes", cuenta en sus redes sociales la organización Missouri Workers Center (MWC).

La guatemalteca colaboraba con este grupo, abogando por los derechos de los migrantes a través de su comité organizador, llamado Fuerza.

"Glendy empezó a venir a las reuniones de Fuerza tres semanas después de parir. A pesar de que tenía dos trabajos, se presentaba, traía nuevos miembros, incluso cuando veía su mundo desmoronarse ", recuerda MWC en su mensaje.

"En junio, para proteger a sus hijas y mantener a la familia unida —y temiendo que pudiera perder la custodia de las niñas— Glendy tomó la difícil decisión de regresar a Guatemala, a pesar de tener una cita para su proceso de asilo fijada para 2027 ", agrega la organización, algo que no ha podido corroborar BBC Mundo.

Así los Pérez González se sumaron a la creciente cifra de guatemaltecos expulsados de EE.UU. desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025 con la promesa de llevar a cabo "la mayor operación de deportación de la historia del país" .

En lo que va de año el país centroamericano ha recibido 38.720 deportados, según las cifras más recientes del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), un aumento del 47% con respecto al mismo período del año pasado. Más del 90% de los deportados fueron enviados desde EE.UU., y el resto desde México.

De regreso en su país natal, la familia se instaló en el municipio de San Andrés Villaseca, un área rural del departamento de Retalhuleu, a 175 kilómetros al oeste de la capital.

La última vez que se los vio con vida fue el 20 de julio, cuando salieron de su casa para llevar a cabo unos trámites.

"Al ver que no regresaban, reportamos la desaparición a la policía y a la autoridad comunitaria", recuerda Rolando Pérez Paz. "Gracias a Dios las comunidades aquí se mostraron dispuestas a auxiliar".

Alertados por los llantos de un bebé, al día siguiente los vecinos descubrieron los cuerpos de la pareja en un sembradío cercano de caña de azúcar.

Al llegar al lugar, según le confirmó la Policía Nacional Civil (PNC) a BBC Mundo, los agentes los encontraron con las manos atadas a la espalda y amordazados, sin pertenencias y con posibles heridas de bala en cuello y cabeza.

En la zona hallaron también casquillos, una toalla y un zapato blanco y rosa de la marca Champion catalogado como prueba, e incautaron una motocicleta roja en la escena.

La PNC no respondió a la pregunta de BBC Mundo sobre si la pareja fue blanco de incidentes violentos en el pasado o denunció amenazas, y, según medios locales, ahora trabaja junto a la fiscalía para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Guatemala pasó de 16,1 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024 a 17,65 en 2025, más del doble del promedio mundial, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Y aunque en el primer semestre de 2026 se registró una bajada en comparación con ese mismo periodo del año pasado, en junio las cifras volvieron a repuntar.

Los expertos lo atribuyen principalmente a las luchas de poder entre las distintas pandillas, además del narcotráfico.

Ya a principios del año pasado una ola de violencia que arrancó con motines simultáneos en tres prisiones puso de manifiesto el poder que en Guatemala aún tienen estas agrupaciones, y en especial Barrio 18, que se disputa la hegemonía de las calles de la capital y otras localidades con su eterno rival, la Mara Salvatrucha (MS-13).