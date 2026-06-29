Bomberos de Chile prepara envío de segundo grupo de rescate tras terremotos en Venezuela

"Seguiremos con las labores de búsqueda". Ese fue el mensaje transmitido por el equipo USAR de Bomberos de Chile, que permanece desplegado en Venezuela colaborando en las tareas internacionales de rescate tras el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que ha dejado, según el último balance oficial, 1.450 personas fallecidas.

Los especialistas llegaron durante la madrugada del sábado al país y, tras un extenso traslado desde la Base El Libertador hasta La Guaira, comenzaron de inmediato a trabajar en la localización de posibles sobrevivientes entre las estructuras colapsadas.

En un balance difundido por Bomberos de Chile, el sublíder de la misión, Nicolás Oliver, explicó cómo fueron las primeras horas del operativo. "El equipo USAR Bomberos de Chile arribó a Venezuela a eso de las 02:00 horas. Tuvimos que tomar después un traslado desde la Base El Libertador hasta el sector de La Guaira, cerca de Caracas, en un trayecto que nos tomó cerca de tres horas", señaló.

El rescatista indicó que durante la jornada se concentraron en identificar sectores donde aún existirían posibilidades de encontrar personas con vida. "A lo largo del día hemos estado participando en distintas actividades. Dentro de las más relevantes fue participar en búsqueda de sitios potenciales donde puedan haber víctimas vivas, en donde poder centrar los esfuerzos de los rescates", sostuvo.

Oliver explicó además que las operaciones continúan durante la noche y confirmó que el trabajo no se detendrá.

"Estamos preparando un segundo grupo que va a continuar con las labores de búsqueda y un equipo de rescate donde podrían haber víctimas vivas que requieran de nuestra ayuda", afirmó.

En paralelo, el enlace del equipo chileno en Venezuela, Exequiel Gallardo, describió en conversación con Las Últimas Noticias (LUN) el complejo escenario que enfrentan los rescatistas. "Ojalá pudiera describir esto de forma más amable, pero los edificios vacacionales con vista al mar quedaron más destruidos que los sociales", comentó.

Gallardo explicó que antes de ingresar a un inmueble los equipos realizan una evaluación estructural y utilizan equipos especializados para detectar posibles sobrevivientes. "Si hay sospechas de personas desaparecidas, ponemos nuestros sonares, cámaras y, si es necesario, perforamos muros y pasamos cables de fibra óptica. Luego viene el trabajo de rescate mismo", indicó.

El bombero también abordó el impacto emocional que supone el contacto con las familias de las víctimas. "Es muy duro eso, pero todos en el grupo somos bomberos y hemos estado expuestos al dolor de las personas", sostuvo.

Finalmente, explicó que cuando existe certeza de que una persona falleció, la prioridad sigue siendo rescatar a quienes aún podrían permanecer con vida. "Nos piden que prometamos volver y debemos dejar marcado ese lugar", relató.

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