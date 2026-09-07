Bombardeo israelí en el sur de Líbano deja al menos 12 fallecidos, entre ellos dos niños

Al menos doce personas, entre ellas dos niños, murieron este lunes a causa de una nueva oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Israel contra la localidad de Kfar Reman, situada en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor.

El Ministerio de Sanidad libanés confirmó este nuevo balance después de que varias personas hayan sucumbido a las heridas provocadas por un primer ataque de las fuerzas israelíes contra un edificio residencial de tres plantas en la ciudad, dejando así once muertos, incluidos dos niños, además de ocho heridos, entre ellos tres niños y un paramédico de la Autoridad Sanitaria Islámica, vinculada al partido-milicia Hezbolá.

Asimismo, un ataque perpetrado por un dron contra un vehículo en Kfra Reman causó la muerte de un paramédico de la Asociación Islámica y heridas a otros dos, de acuerdo al Ministerio. Sin embargo, la agencia de noticias estatal NNA elevó a dos los paramédicos de esta organización muertos, quienes han sido identificados como Alí Shahrur y Hadi Farhat.

Horas antes, el Ejército de Israel había ordenado evacuar algunas zonas de Deir al Zahrani, también en el sur de Líbano, de cara a lanzar bombardeos contra una instalación presuntamente perteneciente al grupo chií libanés.

"Instamos a todos los residentes que se encuentren en el edificio marcado en rojo en el mapa adjunto y en los edificios colindantes a que lo evacuen: se encuentran cerca de una instalación perteneciente a la organización terrorista Hezbolá contra la que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) van a actuar", ha anunciado la portavoz en árabe del Ejército israelí, Ella Waweya.

Asegurando no desear "causar ningún daño" a los residentes de esa zona a evacuar, Waweya justificó esta actuación esgrimiendo que la misma es producto de la "flagrante violación del acuerdo de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbolá, tras el lanzamiento de un dron cargado de explosivos contra las FDI".

"La actividad terrorista de Hezbolá obliga al Ejército a actuar con contundencia contra ella", sostuvo en un mensaje en redes sociales, advirtiendo a la población llamada a evacuación que deberán abandonar "inmediatamente" la zona estipulada y alejarse de ella "al menos 300 metros".

Posteriormente, las FDI informaron que dos de sus efectivos resultaron heridos de forma "leve" tras un enfrentamiento con Hezbolá en las inmediaciones del castillo de Beaufort, en el sur de Líbano, y en el que han abatido a un combatiente de la milicia.

(Imagen: AFP)

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