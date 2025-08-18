Bolivianos en Chile participaron masivamente de elecciones presidenciales de su país

Cientos de bolivianos que se encuentran en Chile participaron en las elecciones generales de su país, en las que resultó derrotado estrepitosamente el MAS fundado por Evo Morales. Dos candidatos conservadores, Rodrigo Paz, y Jorge "Tuto" Quiroga pasaron a segunda vuelta.

Según consignó El Mercurio, largas filas se extendieron el domingo por varias cuadras en las afueras de la Escuela Bilingüe República del Paraguay en la comuna de Recoleta, único recinto habilitado para votar en la capital.

Entre banderas, camisetas de la selección boliviana y puestos de comida, las personas esperaron entre dos a tres horas para poder ejercer su derecho a sufragio.

"Son 8.054 los habitantes habilitados en este local. La jomada electoral se inició a las ocho de la mañana y las puertas se cerraron a las cuatro de la tarde. Hubo bastante afluencia, con personas esperando desde muy temprano, pero fue un proceso tranquilo, con gran participación", señaló la jefa del recinto, Macaren Pereira.

Pereira comentó que solo pudieron votar quienes figuraban en el Padrón Electoral del Exterior y estaban registrados en la jurisdicción de Santiago.

De acuerdo a los datos de la Cancillería de Bolivia, fueron 44.084 los inscritos para sufragar en seis ciudades del país: Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó y Santiago.

