Biden celebra el acuerdo de paz entre Israel y Hamás y felicita a Trump por su papel en las negociaciones

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden ha aplaudido este martes el acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza tras más de dos años de ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 y ha felicitado al actual mandatario, Donald Trump, por su trabajo a la hora de lograrlo, al tiempo que ha defendido las labores de su Gobierno para intentar lograr "el fin de la guerra".

"Estoy profundamente agradecido y aliviado por el hecho de que este día haya llegado, por los últimos 20 rehenes vivos que han pasado por un infierno inimaginable y finalmente se han reunido con sus familias y seres queridos, y por los civiles de Gaza que han experimentado una pérdida inconmensurable y finalmente tendrán la oportunidad de reconstruir sus vidas", ha señalado a través de un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X.

Así, ha resaltado que "el camino hacia este acuerdo no fue fácil" y ha asegurado que su Administración "trabajó de forma incansable para lograr la vuelta de los rehenes, entregar ayuda a lo civiles palestinos y poner fin a la guerra". "Felicito al presidente Trump y su equipo por su trabajo para llevar un acuerdo de un renovado alto el fuego a la línea de meta", ha sostenido.

"Ahora, con el apoyo de Estados Unidos y el mundo, Oriente Próximo está en un camino hacia la paz que espero que dure y hacia un futuro para israelíes y palestinos con iguales medidas de paz, dignidad y seguridad", ha zanjado, tras el inicio de la aplicación de la primera fase de la propuesta de Trump para la Franja de Gaza, que ha llevado aparejado un alto el fuego y la liberación de rehenes israelíes y cientos de palestinos encarcelados en Israel.

Los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados, según el Gobierno de Israel, llevaron al Ejército israelí a desatar una cruenta ofensiva contra Gaza que ha dejado hasta la fecha cerca de 67.900 muertos y más de 170.000 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.

PURANOTICIA