Barco de flotilla que lleva a Greta Thunberg a Gaza fue atacado por un dron en Túnez

Uno de los principales buques de la Flotilla Sumud, atracado actualmente en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste) y en el que viaja la ambientalista Greta Thunberg, fue atacado por un dron este martes, según confirmaron tripulantes de la embarcación.

Tripulantes informaron en X que "la Flotilla Global Sumud (GSF) confirma que una de sus embarcaciones principales, conocida como el 'Barco Familiar', que transportaba a miembros del Comité Directivo de la GSF, fue impactada por lo que se sospecha es un dron".

Agregaron que "todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo", remarcando que ataques como este "dirigidos a intimidar y frustrar" no los detendrán.

La investigación apunta a que el dron lanzó un proyectil y desencadenó un incendio, el que fue sofocado minutos después.

En el barco con bandera de Portugal viaja el comité de dirección de la organización y la vez las caras visibles de la Global Sumud Flotilla, entre ellos Greta Thunberg.

(Video: @RubenHood15M / Imagen: EFE)

