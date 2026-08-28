Aumentan a 538 los muertos y casi mil los desaparecidos tras devastadoras inundaciones en Nepal

Las autoridades de Nepal elevaron este viernes a 538 la cifra de personas fallecidas por la devastadora inundación registrada el miércoles, luego de la crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso ubicado cerca de la frontera con la región autónoma china del Tíbet.

Según el último balance entregado por la Autoridad Nacional de Desastres, la mayor cantidad de víctimas se concentra en el distrito de Chitwan, con 221 fallecidos, seguido de Nawalpur, que registra 134 muertos.

A continuación se encuentran Gorja, con 46 fallecidos; Nuwakot, con 37; Dhading, con 33; Tanahun, con 28; Nawalparasi, con 27 víctimas mortales; y Rasuwa, donde se han contabilizado 12 fallecidos.

CASI MIL PERSONAS DESAPARECIDAS

La cifra de desaparecidos se mantiene en 977 personas en paradero desconocido, de las cuales 517 son extranjeras.

Entre las personas que continúan desaparecidas se encuentran 45 militares, 28 agentes de Policía y 13 trabajadores de Aduanas, además de otros 15 funcionarios de la oficina de Inmigración.

En paralelo, las autoridades informaron que 3.742 personas han sido rescatadas durante los operativos desplegados tras las inundaciones.

Las labores de búsqueda y rescate cuentan con un importante despliegue aéreo. Según la Autoridad Nacional de Desastres, participan seis helicópteros del Ejército y nueve pertenecientes a empresas privadas.

CERCA DE 15.000 EFECTIVOS

El operativo también contempla un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad. En concreto, cerca de 15.000 efectivos participan en las operaciones de búsqueda y rescate, principalmente integrantes de la Policía y del Ejército.

Las autoridades continúan trabajando en las zonas afectadas para localizar a las personas que permanecen desaparecidas y avanzar en las labores de rescate tras la crecida del río Bhotekoshi.

PURANOTICIA