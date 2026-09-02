Aumenta a 18 el número de muertos por últimos bombardeos de Estados Unidos a Irán

El número de personas fallecidas a causa de los últimos bombardeos ejecutados por Estados Unidos contra Irán aumentó a 18, según informaron las autoridades iraníes. Entre las víctimas se encuentran cuatro personas que participaban en una ceremonia nupcial en la ciudad de Kohstak, en el sur del país.

La oficina del gobernador de la provincia de Hormozgán informó que entre los fallecidos en Kohstak, ubicada en el condado de Sirik, hay dos menores de 4 y 16 años. El ataque dejó además 68 personas heridas.

A estas víctimas se suman otras siete personas fallecidas producto de los ataques estadounidenses contra distintos puntos de la provincia de Juzestán. Las autoridades locales no han entregado detalles sobre la identidad de los muertos ni sobre los lugares específicos alcanzados.

Por otra parte, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la muerte de cuatro de sus integrantes en un ataque estadounidense contra la ciudad de Kermanshah, en el noroeste del país. A ellos se agregan tres miembros del grupo paramilitar Basij fallecidos en la isla de Laván, ubicada en el golfo Pérsico.

El Mando Central del Ejército estadounidense (Centcom) confirmó que sus fuerzas habían atacado objetivos pertenecientes a la Guardia Revolucionaria Islámica iraní en distintos puntos del país.

Los ataques se produjeron después de una nueva oleada de bombardeos ejecutada el lunes por Estados Unidos contra la isla iraní de Larak.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó una serie de ataques contra objetivos estadounidenses en la región, específicamente en Jordania y en Irak, incluida la zona del Kurdistán iraquí.

Tras estos ataques, las autoridades de Bahréin y Kuwait aseguraron que sus respectivos sistemas de defensa también estaban respondiendo a ataques ejecutados por las fuerzas iraníes.

PURANOTICIA