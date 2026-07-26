Atropello masivo en Berlín durante el marcha del Orgullo deja una persona fallecida y 16 heridos

Al menos una persona murió y 16 resultaron heridas la noche de este sábado en Berlín, luego de un atropello masivo ocurrido durante las celebraciones del Orgullo en el Tiergarten, el principal parque de la capital alemana, confirmó la Policía de la ciudad.

Según las autoridades, una furgoneta blanca ingresó a las inmediaciones del parque alrededor de las 22:00 horas, atropellando a varias personas antes de chocar contra un árbol. La Policía berlinesa confirmó además que identificó a un sospechoso, de tendencia islamista, aunque hasta el momento no se concretó su detención.

Las autoridades también investigan un posible segundo ataque ocurrido tras el choque, luego de que se encontrara a varias personas con heridas por arma blanca.

El portavoz policial Florian Nath precisó que se investigan ataques con arma blanca, pero no con armas de fuego, y explicó que parte de la investigación busca determinar si hubo una segunda fase del incidente, en la que alguien habría bajado del vehículo para atacar a personas con posibles armas blancas.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de la capital indicó, en declaraciones recogidas por el diario Tagesspiegel, que la víctima fatal fue una mujer que inicialmente fue reanimada, pero que murió poco después. De las 16 personas heridas, tres permanecen en estado crítico y ocho presentan heridas graves.

Los organizadores de la fiesta del Orgullo, conocida en la ciudad como el Día de la Calle Christopher, cancelaron el evento tras lo ocurrido.

El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó lo sucedido como un "acto atroz" a través de un portavoz, en declaraciones al mismo diario, y señaló que mantiene contacto estrecho con el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, quien ofreció el apoyo de las autoridades federales al Gobierno local de Berlín, según informó la agencia alemana DPA.

El alcalde de Berlín, Kai Wegener, definió el hecho como un "ataque brutal a nuestra sociedad libre y cosmopolita" y expresó en redes sociales que "nuestra libertad ha sido atacada hoy de la manera más terrible", junto con enviar sus pensamientos a las víctimas y sus familias.

Por su parte, el candidato a la presidencia del partido democristiano CDU, Stefan Evers, agradeció la actuación de la Policía berlinesa y advirtió que "llegarán las consecuencias" contra quienes "golpearon a nuestra ciudad directamente en el corazón". Hasta el cierre de esta nota, ningún representante del partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) se había pronunciado sobre el ataque.

PURANOTICIA