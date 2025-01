Atrapados 35 horas en una burbuja de aire: La increíble historia de cómo sobrevivió un grupo de buzos a un naufragio en el Mar Rojo

Después de despejar la puerta, se unieron a otras 10 personas que se dirigían a una salida de emergencia hacia la proa (parte delantera) del barco.

Hissora, justo delante de Sarah, logró llegar a la cubierta superior. Podía oír a la gente gritando detrás de ella, pero no se dio la vuelta. "Tenía miedo de mirar hacia atrás y ver toda el agua entrando" , cuenta.

"Me quedé paralizada porque Cristhian me decía una y otra vez 'no saltes' porque veía que alguien intentaba soltar la balsa salvavidas", recuerda Hissora.