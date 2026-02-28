Ataques en Irán dejan más de 200 fallecidos y 747 heridos, según balance oficial

La Media Luna Roja iraní informó que la ofensiva militar combinada lanzada por Estados Unidos e Israel dejó al menos 201 fallecidos y 747 heridos en 24 provincias del país, en uno de los episodios más graves de la escalada en Medio Oriente.

Según el balance entregado a la radiotelevisión estatal IRIB, más de un centenar de las víctimas fatales son civiles, lo que ha intensificado las denuncias del gobierno iraní sobre el impacto humanitario de los bombardeos.

Entre los ataques más letales se encuentra el bombardeo a una escuela infantil en la provincia de Hormozgán, donde se reportan hasta 85 escolares fallecidas, y otro ataque contra un gimnasio en Fars, que dejó al menos 15 muertos.

La Media Luna Roja indicó que más de 220 equipos de emergencia se encuentran desplegados en las zonas afectadas, mientras continúan las operaciones de rescate y atención médica para los cientos de heridos.

Por su parte, el servicio de emergencias israelí informó que los contraataques iraníes han dejado 89 heridos leves en Israel, además de un fallecido en Emiratos Árabes Unidos y 12 heridos en Kuwait, en el marco de la expansión regional del conflicto.

Irán también aseguró que más de 200 militares estadounidenses habrían muerto o resultado heridos en los ataques de represalia, cifra que Washington no ha confirmado, manteniendo la incertidumbre sobre el verdadero alcance de las bajas militares.

