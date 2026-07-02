Ataque masivo ruso deja al menos 20 muertos y 85 heridos en Ucrania

El balance de víctimas fatales por la oleada de ataques lanzada durante la madrugada de este jueves por el Ejército de Rusia contra Kiev, la capital de Ucrania, aumentó a 20 fallecidos, mientras que 85 personas resultaron heridas, según confirmaron las autoridades ucranianas, que advirtieron que la cifra de muertos podría seguir aumentando.

El gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, informó a través de su canal de Telegram que "desgraciadamente, la cifra de víctimas mortales ha ascendido. Hasta ahora se han confirmado 20 muertes".

Asimismo, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y señaló que "mis más sinceras condolencias a las familias de todas y cada una de las personas que han perdido la vida a manos de Rusia". Además, indicó que "actualmente, los servicios de emergencia están trabajando para desplegar centros de operaciones cerca de las zonas más afectadas".

Tkachenko también instó a la población a mantenerse alerta frente a nuevos ataques. "Bajo ninguna circunstancia" los residentes deben ignorar las alarmas antiaéreas, afirmó, antes de acusar que "los rusos están atacando deliberadamente edificios residenciales. Esta noche, una vez más, demostraron su naturaleza terrorista".

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (SES) desplegó 500 rescatistas y 96 unidades de bomberos, rescate y equipos especiales para enfrentar las consecuencias del bombardeo.

Por su parte, el ministro del Interior ucraniano, Igor Klimenko, sostuvo que Kiev fue la ciudad más golpeada por esta nueva ofensiva. "Parte de un edificio de nueve plantas ha sido destruido en el distrito de Darnitski", detalló, agregando que 17 personas fueron rescatadas desde ese inmueble.

Según el balance entregado por la autoridad, más de 20 edificios residenciales resultaron alcanzados por los ataques. Además, indicó que "estas zonas y los edificios dañados se encuentran bajo protección policial. Por favor, entiendan las restricciones", en referencia al trabajo que desarrollan los equipos de emergencia.

La Fuerza Aérea de Ucrania denunció que Rusia lanzó 74 misiles y cerca de 500 drones contra distintos puntos del país. Entre ellos se contabilizan 24 misiles balísticos Iskander, 42 misiles de crucero, cuatro misiles antibuque Zircon y cientos de drones. No obstante, aseguró que las defensas antiaéreas lograron derribar 48 misiles y 476 drones.

Pese a ello, las autoridades confirmaron que 25 misiles balísticos y 12 drones impactaron en 33 puntos del país, mientras que los restos de proyectiles y aeronaves interceptadas cayeron en otras 18 zonas. Además, advirtieron que "el ataque continúa, dado que hay numerosos drones kamikaze en el espacio aéreo ucraniano".

En tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó la realización de "un ataque masivo" contra la capital ucraniana, asegurando que se trató de "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia", en alusión a los recientes ataques con drones registrados contra refinerías y centros de comunicaciones rusos.

La cartera añadió que "las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo utilizando armas aéreas, terrestres y marítimas de precisión y largo alcance, así como drones, contra instalaciones de la industria militar y complejos de combustible y energía en Kiev y la región de Kiev". Asimismo, afirmó que también fueron atacados "aeródromos militares" en las provincias de Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasi, Chernígov y Kiev.

Los bombardeos se produjeron horas después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtiera sobre un inminente ataque de gran magnitud. Durante una rueda de prensa en Irlanda, el mandatario señaló que tenía "información muy preocupante sobre los preparativos para otro ataque masivo ruso".

"Contamos con datos de inteligencia relevantes", afirmó Zelenski, antes de agregar que "Putin lleva tiempo preparando este ataque masivo contra Ucrania", aunque precisó que "no es el primero".

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