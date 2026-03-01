Ataque con proyectiles deja cuatro trabajadores heridos en el Aeropuerto Internacional de Dubái

Al menos cuatro trabajadores resultaron heridos tras el impacto de proyectiles lanzados desde Irán contra el Aeropuerto Internacional de Dubái, según confirmaron autoridades locales, en un incidente que elevó la preocupación por la seguridad en infraestructuras civiles en medio de la tensión regional.

La Oficina de Prensa de Dubái informó que los lesionados recibieron atención médica inmediata y que sus heridas no comprometen la vida, destacando la rápida respuesta de los equipos de emergencia desplegados en la zona.

El incidente activó los planes de contingencia del aeropuerto, permitiendo la evacuación ordenada de los pasajeros y la protección del personal, evitando un número mayor de víctimas en una de las terminales aéreas más transitadas del mundo.

Desde Aeropuertos de Dubái confirmaron que el ataque provocó daños menores en la infraestructura, los cuales fueron rápidamente contenidos, permitiendo mantener el control operativo del recinto.

Equipos de emergencia y autoridades trabajaron de manera coordinada para asegurar el perímetro, evaluar los daños y restablecer las condiciones de seguridad, mientras se desarrollan investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque.

El hecho ocurre en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, donde incidentes de esta naturaleza generan preocupación internacional por el posible impacto en la aviación civil y el transporte global.

Pese a la gravedad del evento, las autoridades destacaron la eficacia de los protocolos de seguridad, subrayando que la rápida respuesta permitió resguardar a los pasajeros y evitar consecuencias mayores.

PURANOTICIA