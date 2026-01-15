Astronautas vuelven a la Tierra tras ser evacuados de la Estación Espacial Internacional por un "grave" problema médico

Cuatro astronautas evacuados de la Estación Espacial Internacional amerizaron en la Tierra este jueves después de que su estancia en el espacio se viera acortada en un mes debido a un problema médico "grave".

El capitán de la tripulación, el astronauta de la NASA Mike Fincke, salió primero de la nave espacial, sonriendo y tambaleándose ligeramente antes de tumbarse en una camilla, siguiendo los procedimientos habituales.

Le siguieron Zena Cardman, de la NASA, Kimiya Yui, de Japón, y el cosmonauta Oleg Platonov, quienes saludaron y sonrieron a las cámaras. "¡Qué bien estar de vuelta en casa!", dijo Cardman.

Es la primera vez que astronautas son evacuados debido a un problema de salud desde que la estación fue puesta en órbita terrestre en 1998.

El equipo, conocido como Crew-11, se someterá ahora a exámenes médicos antes de ser trasladado de regreso a tierra firme tras el amerizaje frente a la costa de California.

En una rueda de prensa posterior al amerizaje, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, declaró que el astronauta enfermo se encuentra "bien en este momento" y con "buen ánimo".

A juzgar por las comunicaciones anteriores de la NASA sobre la salud de los astronautas, es poco probable que se revele al público la identidad del miembro de la tripulación enfermo ni los detalles de su problema de salud.