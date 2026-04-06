Astronautas de Artemis II se convirtieron en los humanos que más lejos han viajado en el espacio

Nadie ha estado más lejos de la Tierra que los astronautas de Artemis II.

La tripulación de esta misión espacial a la Luna batió el récord de la mayor distancia que los seres humanos han recorrido desde la Tierra .

La marca anterior había sido establecida por la tripulación del Apolo 13 en 1970, cuando su tripulación recorrió 400.171 kilómetros desde la Tierra .

Este lunes, los astronautas superaron esa distancia y a las 22:07 GMT, alcanzarán el máximo hasta ahora, de 406.773 kilómetros.

“Queremos rendir homenaje a nuestros predecesores en la exploración humana del espacio”, dijo el especialista Jeremy Hansen al Centro de Control.

El astronauta canadiense añadió que “aprovechamos esta oportunidad para retar a la generación actual y a las futuras para que este récord de distancia no tarde mucho en batirse de nuevo”.