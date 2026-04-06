Astronautas de Artemis II se convirtieron en los humanos que más lejos han viajado en el espacio

“Queremos rendir homenaje a nuestros predecesores en la exploración humana del espacio”, dijo el especialista Jeremy Hansen al Centro de Control.
Nadie ha estado más lejos de la Tierra que los astronautas de Artemis II.
La tripulación de esta misión espacial a la Luna batió el récord de la mayor distancia que los seres humanos han recorrido desde la Tierra.
La marca anterior había sido establecida por la tripulación del Apolo 13 en 1970, cuando su tripulación recorrió 400.171 kilómetros desde la Tierra.
Este lunes, los astronautas superaron esa distancia y a las 22:07 GMT, alcanzarán el máximo hasta ahora, de 406.773 kilómetros.
“Queremos rendir homenaje a nuestros predecesores en la exploración humana del espacio”, dijo el especialista Jeremy Hansen al Centro de Control.
El astronauta canadiense añadió que “aprovechamos esta oportunidad para retar a la generación actual y a las futuras para que este récord de distancia no tarde mucho en batirse de nuevo”.
El planeta se aleja cada vez más en su espejo retrovisor, pero hasta el momento los tripulantes han mantenido una conexión constante con el centro de control de la misión en Houston, Texas.
Pero cuando los astronautas pasen por detrás de la Luna alrededor de las 22:47 GMT de este lunes, las señales de radio y láser que permiten la comunicación bidireccional entre la nave espacial y la Tierra quedarán bloqueadas por la propia Luna.
Durante unos 40 minutos, los cuatro astronautas estarán solos, cada uno con sus propios pensamientos y sentimientos, viajando a través de la oscuridad del espacio. Un momento profundo de soledad y silencio.
Hace más de 50 años, los astronautas del Apolo también experimentaron el aislamiento provocado por la pérdida de señal durante sus misiones lunares.
Para los astronautas de Artemis, el tiempo sin contacto con la Tierra les permitirá dedicar toda su atención a la Luna.
Pasarán el período de incomunicación lunar dedicado a la observación del satélite: tomando imágenes, estudiando su geología y simplemente contemplando su esplendor.
(Imagen: NASA)
PURANOTICIA // BBC MUNDO