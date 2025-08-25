Asesinatos de menores a manos de sus padres generan alarma en República Dominicana

Una ola de violencia ha conmocionado a la República Dominicana tras una serie de crímenes en los que menores de edad han sido asesinados por sus propios padres. Durante el fin de semana, cuatro niños murieron en dos hechos separados, lo que ha generado una profunda alarma social.

La Policía Nacional (PN) reportó un primer y trágico caso en Santo Domingo Este, donde Pennsylvania Jiménez Valdez, de 36 años, presuntamente envenenó a sus tres hijos de 11, 9 y 7 años, para luego quitarse la vida. Las autoridades encontraron los cuerpos junto a una nota que está siendo periciada.

En un segundo incidente, la policía arrestó a Dionys Zabala Reyes, sospechoso de haber asfixiado a su hijo de un año y ocho meses en una barriada de la capital. La PN informó que los familiares del detenido habían notado un "comportamiento inusual" en los últimos días.

Estos crímenes no son hechos aislados. Se suman a otros casos recientes que han sacudido al país, como la muerte de una niña de siete años que presentaba "signos de maltrato físico y de barbarie" la semana pasada, y el asesinato de un niño de dos años en Nagua a manos de su padre, quien luego se suicidó.

Con una tasa de homicidios de 8.20 por cada 100,000 habitantes en lo que va del año, estos infanticidios exponen una grave crisis de violencia intrafamiliar y han intensificado el debate sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de protección infantil en el país.

(Imagen de referencia)