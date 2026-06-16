Asesinan a balazos en Polonia a reconocido caricaturista opositor a Putin: detienen a dos ciudadanos bielorrusos

La Fiscalía de Polonia abrió una investigación para esclarecer el asesinato a balazos del ciudadano ruso Semion Skrepetski, un caricaturista conocido por su activismo y sus críticas al presidente ruso, Vladimir Putin. En el marco de las diligencias, dos ciudadanos bielorrusos fueron detenidos.

El crimen ocurrió en Biala Podlaska, una ciudad ubicada en el este de Polonia, y las primeras hipótesis apuntan a un homicidio premeditado ocurrido durante la mañana del lunes, cuando la víctima fue atacada a quemarropa a la salida de su vivienda.

La autopsia reveló la gravedad del ataque, identificando cinco orificios de entrada y dos de salida provocados por disparos en la parte superior del tórax y la cabeza.

Desde la policía señalaron que los antecedentes apuntan a un acto deliberado.

“Si alguien se acerca a una persona en la calle y dispara, todo indica que planeaba matarla. Sin embargo, aún desconocemos los motivos del agresor”, ha afirmado un portavoz policial a la cadena polaca TVN24.

Durante las primeras diligencias, dos ciudadanos bielorrusos fueron detenidos cerca del consulado de Bielorrusia en Biala Podlaska.

Las autoridades buscan determinar si ambos mantienen algún vínculo con el crimen.

“Se está investigando la implicación de estos dos hombres y su relación con este incidente”, ha informado Marcin Kozak, portavoz de la Fiscalía del Distrito de Lublin, en declaraciones recogidas por la agencia polaca PAP.

Semion Skrepetski era un artista ruso reconocido por su postura crítica hacia el Gobierno de Vladimir Putin y residía en Polonia desde 2021.

Su trabajo ganó notoriedad gracias a caricaturas satíricas y mordaces sobre líderes rusos, a quienes retrataba como figuras corruptas y autoritarias.

“Realizaba actividades artísticas en las que expresaba críticas a las acciones y decisiones actuales de las autoridades rusas”, ha señalado el portavoz de la Fiscalía.

Recientemente, el caricaturista había participado en manifestaciones y eventos artísticos en Berlín, Alemania, enfocados en visibilizar ante la opinión pública occidental los crímenes de guerra atribuidos a Rusia en Ucrania.

PURANOTICIA