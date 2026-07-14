Ascienden a 4.734 las personas que perdieron la vida en el doble terremoto que sacudió a Venezuela

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, entregó un nuevo balance de fallecidos tras el doble terremoto que se registró el 24 de junio.

La cifra de personas que perdieron la vida ascendió a 4.734, mientras que el número de heridos se mantiene en 16.740.

Los ciudadanos que quedaron sin vivienda fueron 17.907, mientras que 20.903 se encuentran distribuidos en 107 campamentos transitorios habilitados en Caracas y estados aledaños.

Autoridades venezolanas han evitado pronunciarse sobre desaparecidos, sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que esa cifra podría alcanzar los 50.000.

Cabe señalar que el Gobierno informó haber atendido a 128.324 familias y a 33.652 pacientes, sin especificar las condiciones ni los plazos de esa asistencia.

(Imagen: BBC MUNDO)

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