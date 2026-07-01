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Asciende a 2.295 la cifra de personas fallecidas por el doble terremoto que sacudió a Venezuela

Asciende a 2.295 la cifra de personas fallecidas por el doble terremoto que sacudió a Venezuela

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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dio a conocer que el total de heridos subió a 11.267.

Asciende a 2.295 la cifra de personas fallecidas por el doble terremoto que sacudió a Venezuela
Miércoles 1 de julio de 2026 16:22
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A pocas horas de que se cumpla una semana del doble terremoto que azotó a Venezuela, sigue conociéndose el impacto en vidas y en pérdidas de la catástrofe.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio el parte oficial informando que la cifra oficial de muertos asciende ahora a 2.295 y el total de heridos a 11.267.

Además, dio a conocer que el número de personas que sufrieron afectaciones físicas o psicológicas directas o indirectas, o cuyas viviendas quedaron destruidas o seriamente averiadas, aumentó a 26.403 personas.

Agregó que más de 17.000 personas han recibido atención médica por las consecuencias de los sismos, de las cuales casi 14.000 ya recibieron el alta.

Cabe señalar que organizaciones internacionales como Médicos Sin Fronteras y el Comité Internacional de Rescate, han alertado, sin embargo, que los servicios médicos y medicamentos disponibles para atender la emergencia son insuficientes.

PURANOTICIA // BBC MUNDO

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