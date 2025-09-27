Arriban 31 nuevos deportados chilenos desde EE.UU.: Ya son 155 durante era Trump

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó este sábado en rueda de prensa el arribo de un nuevo grupo de ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos.

El vuelo chárter aterrizó en Santiago el pasado jueves 25 de septiembre, trasladando a 31 personas -23 hombres y ocho mujeres- expulsadas por las autoridades norteamericanas.

Según detalló el ministro, “tres de estas personas mantenían órdenes de detención pendientes, por lo que fueron puestas a disposición de la justicia chilena al momento de su llegada”.

Elizalde explicó que el operativo responde a una coordinación interinstitucional que involucra a los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto con la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil y otros organismos del Estado.

“El procedimiento se enmarca en un trabajo coordinado, con el objetivo de asegurar un regreso ordenado”, señaló. Además, reafirmó que “seguiremos trabajando por un retorno seguro y conforme a la ley”.

El ministro aprovechó la instancia para reiterar el compromiso del Ejecutivo en esta materia. “Desde el Ministerio del Interior reiteramos nuestro compromiso con la seguridad pública y el respeto al Estado de Derecho, trabajando estrechamente con las autoridades nacionales e internacionales para asegurar que estos procesos se realicen de forma ordenada”.

Con este nuevo vuelo, el número total de chilenos deportados desde Estados Unidos durante la administración del presidente Donald Trump asciende a 155 personas.

