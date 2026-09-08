Argentina anuncia denuncia penal contra petrolera de Israel por operar en Islas Malvinas

El Gobierno de Argentina anunció una denuncia penal contra la petrolera israelí Navitas y varias subsidiarias de la misma, así como contra JHI Associates, con sede en Canadá, y su accionista Eco (Atlantic) Oil & Gaz, por explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas con licencias otorgadas por el Reino Unido.

"La denuncia se promueve en virtud de que las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc. presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo Gobierno de Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas Norte, en violación de las disposiciones establecidas por la Ley N° 26.659", reza el comunicado del Gobierno argentino.

Esta decisión también afecta a los accionistas de Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas LTD., además de "todos" los directores, gerentes, síndicos (persona elegida para administrar, representar legalmente y defender los intereses de una corporación), miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en este "hecho punible".

La interposición de esta denuncia, esgrimió la Casa Rosada, constituye una acción concreta en aras de "proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de Argentina sobre el las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional".

A renglón seguido, Buenos Aires sostuvo que la defensa de la soberanía "debe ejercerse mediante todas las herramientas jurídicas e institucionales que el Estado Nacional tiene a su alcance para impedir que terceros desarrollen actividades sobre recursos pertenecientes a la República Argentina".

Por este motivo, agrega el comunicado gubernamental, la Administración del presidente Javier Milei "continuará investigando y promoviendo las acciones que sean necesarias para no dejar impune ningún acto que vulnere los derechos soberanos" del país.

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