Alumna de 14 años entró armada a su colegio y disparó al menos dos veces para luego atrincherarse en Mendoza

Una adolescente de 14 años percutó al menos dos disparos al aire en el colegio Marcelino Blanco en la provincia de Mendoza, Argentina.

La alumna tras utlizar el arma, se atrincheró en el patio del recinto educacional.

No se reportaron heridos en el violento hecho que conmociona al país vecino.

Según consigna La Nación, las primeras informaciones indican que "la adolescente habría pedido a los gritos por una profesora de nombre Raquel y habría dicho que no se entregaría hasta que ella se presentara".

La alumna continúa atrincherada pasado el medodía, mientras se desarrolla un operativo para evacuar al resto de los estudiantes.

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, confirmó que la menor de edad es hija de un policía que se desempeña en San Luis, a 90 kilómetros de la ciudad en donde está ubicado el colegio, y a quien le habría quitado su arma reglamentaria para cometer el hecho.

VIDEO:

(Video: @eubatadiego)

