Alrededor de medio millón de personas marchó en Estambul para apoyar a Gaza

Unas 500 mil personas salieron este domingo a la calle en Estambul para apoyar a los activistas de la Global Sumud Flotilla, la misión civil que fue interceptada por Israel cuando pretendía llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Los manifestantes se concentraron frente a la Gran Mezquita de Santa Sofía y marcharon hasta el barrio de Eminonum bajo el lema «Caminamos hacia la libertad».

Durante la marcha se escucharon consignas como «¡Israel, asesino, fuera de Palestina!», «¡Saludos a Gaza, sigan con la resistencia!», «¡Palestina libre del río hasta el mar!» o «¡Musulmán, no te duermas, cuida de tu hermano!».

Entre las pancartas, lemas como «Marcho por los niños de Gaza. ¿Tú qué haces?», «Camina, hermano, que tengas la fuerza de Jerusalén», «Una mañana llegará más brillante que la nieve» o «No puede haber neutralidad mientras haya opresión».

La manifestación fue convocada por varias ONG, incluida la Fundación por los Derechos Humanos y las Libertades y la Ayuda Humanitaria (IHH) o la Plataforma de Apoyo a Palestina de Turquía, y en ella han participado destacados dirigentes políticos del país.

