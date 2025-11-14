Alemania aprueba una ley que prohíbe la venta del "gas de la risa" a menores de edad

El uso recreativo del llamado "gas de la risa" por parte de menores en Alemania fue definitivamente prohibido, al ser aprobada una ley que impide la venta de óxido nitroso a menores de edad, incluyendo la compra en línea y en máquinas de autoservicio.

El proyecto de ley presentado a votación fue aprobado el jueves en una sesión nocturna del Bundestag (Cámara Baja del Parlamento).

El óxido nitroso es una droga recreativa muy popular entre adolescentes y jóvenes adultos. Lleva algún tiempo en auge como droga para fiestas. Los consumidores inhalan utilizando globos la sustancia, que también se utiliza en medicina como anestésico suave contra la ansiedad y el dolor.

Tiene un efecto eufórico, pero su consumo conlleva altos riesgos, que van desde mareos y desmayos hasta alucinaciones y daños permanentes al sistema nervioso. Una de las razones del aumento del consumo entre los más jóvenes es su fácil disponibilidad y la adición de aromatizantes.

Las autoridades sanitarias informaron de un aumento en las intoxicaciones por óxido nitroso en los últimos años. El diputado conservador Hans Theiss advirtió el jueves que la sustancia es "diabólica" para los jóvenes.

La nueva norma también contempla excepciones a la prohibición del óxido nitroso: se seguirán permitiendo los cartuchos pequeños con una capacidad máxima de 8,4 gramos para compradores adultos, ya que se utilizan, entre otras cosas, para montar nata.

La nueva ley también regula la prohibición de la fabricación, venta y comercio de las drogas de sumisión química, que pueden añadirse en forma de gota a las bebidas y pueden llevar a la pérdida de conocimiento a quienes las consumen.

Se trata de la gamma-butirolactona (GBO) y 1,4-butanodiol (BDO), conocidas como "gotas somníferas". Estas drogas también son empleadas por delincuentes con el ánimo de cometer delitos sexuales o robar a sus víctimas.

No obstante, se permitirá su uso industrial en dosis bajas bajo ciertas condiciones.

La nueva ley fue aprobada sin votos en contra. Sin embargo, los partidos Alternativa para Alemania (AfD), de extrema derecha, y La Izquierda se abstuvieron.

El primero consideró que la ley es insuficiente y propuso una edad mínima de 21 años para la compra de óxido nitroso.

El segundo, por su parte, opinó que la regulación es ineficaz. En lugar de utilizar una "lógica de prohibición de anteayer", es necesaria una mejor educación, afirmaron miembros de La Izquierda.

(Imagen: Getty Images)

