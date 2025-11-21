Al menos ocho personas muertas y más de 300 heridos deja sismo de magnitud 5.5 en Bangladesh

Un sismo de magnitud 5.5 sacudió el centro de Bangladesh, cobrando la vida de al menos ocho personas y dejando más de 300 heridos.

El terremoto se registró a las 10:38 hora local y tuvo su epicentro en la zona de Ghorashal, en el distrito de Narsingdi, a unos 25 kilómetros de la capital Daca.

Debido al pánico, los residentes salieron a las calles debido a que los edificios se remecieron por el temblor.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) indicó que el movimiento telúrico se localizó a una profundidad de 10 kilómetros.

El canal de televisión DBC reportó que dos niños estaban entre los muertos. Los decesos ocurrieron principalmente por el derrumbe de techos y muros.

Además, las estructuras de un edificio cayeron y mataron a tres personas que estaban comprando en una carnicería en Armanitola, una calle de Daca.

Las víctimas fueron trasladadas a un hospital donde fueron declaradas muertas, publicó el diario Prothom Alo.

El Departamento de Bomberos y Defensa Civil desplegó funcionarios en lugares donde se reportaron edificios inclinados, así como en un incendio en el barrio de Baridhara en Daca.

(Imagen: @HinduVoice_in)

PURANOTICIA

