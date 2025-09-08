Al menos ocho fallecidos y 45 heridos deja choque de tren y un bus de dos pisos en México

Al menos ocho personas murieron y 45 resultaron lesionadas luego de un fatal accidente entre un tren de carga y un bus de dos pisos, en la carretera Maravatío-Atlacomulco, en el Estado de México.

En imágenes de las cámaras de videovigilancia, se puede apreciar que el vehículo de pasajeros decidió cruzar las vías con la intención de llegar al otro lado antes de que pasara el tren, pero no lo consiguió a tiempo.

El tren impactó por la mitad al autobús y luego lo arrastró sobre la vía durante varios metros.

Los heridos fueron trasladados al Hospital General de San Felipe del Progreso y al Hospital General de Atlacomulco.

El Ayuntamiento de Atlacomulco emitió un comunicado informando del accidente. “Desafortunadamente, este hecho ha dejado múltiples pérdidas humanas, lo que enluta profundamente a nuestra comunidad”.

VIDEO:

(Imagen: Felipe Gutiérrez / EFE - Video: @DiariodePuebla)

PURANOTICIA