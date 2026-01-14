Al menos 32 fallecidos deja caída de una grúa sobre un tren de pasajeros en Tailandia

Al menos 32 personas perdieron la vida y más de 60 resultaron heridas en Tailandia luego que una grúa cayera sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta entre Bangkok y el noreste del país.

La caída que se registró este miércoles provocó el descarrilamiento del convoy y un incendio en el lugar.

Equipos de rescate advirtieron que aún podría haber personas atrapadas entre los vagones.

Una grúa que trabajaba en la construcción del ferrocarril de alta velocidad Tailandia-China se desplomó sobre un tren en movimiento a su paso por Ban Thanon Kot.

Según indicó el Ministerio de Salud tailandés, 31 personas fallecieron en el lugar y una más murió durante su traslado a un hospital.

Además, 64 pasajeros resultaron heridos, siete de ellos en estado crítico, mientras que tres permanecen desaparecidos.

Cabe señalar que en el tren viajaban 171 personas en el momento del impacto, aunque al inicio del trayecto se habían contabilizado 208 pasajeros.

(Imagen: AP Foto / Sakchai Lalit)

PURANOTICIA