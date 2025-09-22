Al menos 14 reos muertos deja violento enfrentamiento en cárcel del sur de Ecuador

La crisis de violencia que azota las cárceles de Ecuador ha cobrado un nuevo y trágico episodio con un motín en la prisión de Machala, al sur del país, que ha dejado un saldo de al menos 14 personas muertas. El violento enfrentamiento, que se produjo entre bandas rivales, también dejó a una docena de reos heridos y a dos policías con lesiones.

Según el reporte oficial, el enfrentamiento se desató alrededor de las 2 de la madrugada (hora local) entre los grupos criminales "Los Lobos Box" y "Los Lobos". Los miembros de la primera banda lograron salir de sus celdas, asaltaron a varios guardias y se dirigieron al pabellón de sus rivales, donde se registró una batalla de 40 minutos con detonación de explosivos.

El jefe de la Policía Nacional en El Oro, William Calle, confirmó la cifra de víctimas y explicó que, aunque un grupo de reclusos logró escapar de la prisión, la rápida respuesta de las autoridades permitió recapturar a 13 de ellos.

Este trágico suceso pone de manifiesto una vez más la frágil seguridad del sistema penitenciario ecuatoriano. Desde el año 2021, cerca de 600 presos han sido asesinados en el interior de estas instalaciones, la mayoría en masacres masivas. La situación llevó al presidente Daniel Noboa a declarar un "conflicto armado interno" en el país y a militarizar las cárceles en un intento desesperado por restaurar el orden.

