Activan alerta de tsunami en Japón por fuerte sismo de magnitud 6,7 en Aomori

Un terremoto de magnitud 6,7 generó una alerta de tsunami en el norte de Japón, la cual se mantuvo vigente por más de 2 horas, causando temor entre la población local.

La Agencia Meteorológica de Japón indicó que podrían haber olas de hasta 1 metro de altura producto del fuerte sismo con hipocentro a 20 kilómetros de profundidad en el mar, frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago nipón.

Lo concreto es que en ciudades como Erimo se registraron olas de sólo 20 centímetros, altura similar a la reportada en la ciudada Hachinohe, en Aomori, localidad que fue afectada por el fuerte terremoto de magnitud 7,5 del pasado lunes 8 de diciembre.

Shinji Kiyomoto, director de la División de Observación de Terremotos y Tsunamis de la Agencia Meteorológica de Japón, señaló tras el movimiento telúrico que “la actividad sísmica continúa activa” en la zona, por lo que pidió precaución a la población.

De igual forma, el experto aseguró que el temblor de este viernes no está relacionado con la alerta especial por megaterremoto que se activó tras el terremoto del lunes, alerta que no se emitía desde el verano de 2024.

PURANOTICIA