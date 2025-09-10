Absuelven 61 años después a una surcoreana condenada por arrancar parte de la lengua de su agresor durante intento de violación

La condena cambió su vida siendo adolescente y la convirtió "de víctima en acusada", agregó.

"La gente me advirtió que sería como tirar huevos a una piedra, pero no podía dejar pasar este caso ", declaró Choi, que tiene ahora 79 años.

También agradeció a quienes la apoyaron y denunció a quienes ostentan el poder y, según ella, "abusaron de su autoridad para pisotear a los débiles y manipular la ley".

El caso de Choi es citado en los libros de texto de Derecho de Corea del Sur como un ejemplo clásico de un tribunal que no reconoce la legítima defensa durante la violencia sexual.

Según registros judiciales, el atacante inmovilizó a Choi contra el suelo en algún lugar de la ciudad sureña de Gimhae. Ella solo logró liberarse tras arrancarle de un mordisco aproximadamente 1,5 cm de la lengua.

El hombre exigió repetidamente una indemnización por las lesiones e incluso irrumpió en la casa de Choi con un cuchillo, según informaron medios surcoreanos.

En una de las sentencias más polémicas de Corea del Sur sobre violencia sexual, el hombre recibió una condena de seis meses de prisión, suspendida por dos años, por allanamiento de morada e intimidación. Nunca fue acusado en la justicia por intento de violación.

Choi recibió la sentencia más severa por causarle lesiones corporales graves, y el tribunal declaró que sus acciones habían excedido los límites razonables de la legítima defensa.