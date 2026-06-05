"A mí nadie me quita ese derecho": De la Espriella desafía a tribunal y seguirá usando la camiseta de la Selección de Colombia

El candidato de derecha a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que continuará utilizando la camiseta de la selección nacional de fútbol, pese a que un tribunal de Bogotá le prohibió emplear esta prenda durante la campaña de cara a la segunda vuelta presidencial.

"Nadie puede prohibirle a un colombiano vestir los colores de su selección ni expresar, de manera libre y pacífica, el amor que siente por su país", señaló el abanderado del movimiento Defensores de la Patria a través de un mensaje difundido en redes sociales. En la misma publicación, afirmó que seguirá "portando la camiseta de Colombia con alegría, respeto y patriotismo".

El aspirante defendió además que la camiseta de la selección "no pertenece a ningún partido, dirigente ni campaña", ya que, según sostuvo, constituye un "símbolo de unión, libertad y orgullo nacional".

"A mi nadie puede quitarme el derecho a portar la camiseta de la Selección de Colombia", zanjó.

Por su parte, el candidato a la vicepresidencia que acompaña a De la Espriella, José Manuel Restrepo Abondano, compartió un video en redes sociales en el que también cuestionó la resolución judicial y aseguró que continuará utilizando la prenda deportiva.

"Seguiré usando la camiseta cuando quiera, donde quiera y las veces que quiera. Eso significa que la usaré hoy, mañana o el día en que sea necesario", sostuvo, argumentando que el "libre desarrollo de la personalidad y las libertades individuales" son "principios fundamentales" de la democracia colombiana.

"Nadie puede decidir cómo expresa otro colombiano su identidad, sus afectos o su amor por la nación. La camiseta de Colombia es un símbolo de honor, de libertad y de patria", insistió Restrepo Abondano.

La controversia surge luego de que, el jueves, un tribunal de Bogotá acogiera una demanda presentada por un ciudadano que consideró que el uso político de este símbolo nacional podría vulnerar derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la libertad de elección.

En su resolución, el juez ordenó al equipo de campaña del candidato ultraderechista "cesar inmediata y definitivamente la utilización de la camiseta, colores o emblemas de la Selección de Colombia como símbolo identificador de su partido político, su campaña o su imagen personal en plaza pública o cualquier medio".

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