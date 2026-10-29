A 69 se eleva la cifra de muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Las labores de rescate y recuperación de los trenes que colisionaron por alcance en la antigua estación en Toledo, España, continuaron durante las primeras horas de este jueves. El accidente deja, hasta el momento, un saldo de 69 fallecidos y más de un centenar de heridos, trasladados a hospitales de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Madrid.

Durante la noche, más de 500 personas participaron en el operativo, entre bomberos, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, personal sanitario y miembros de las fuerzas de seguridad.

En paralelo, el Instituto de Medicina Legal de Toledo se prepara para iniciar las labores de identificación de 52 de los 69 fallecidos. Para ello, se contempla la participación de hasta 25 médicos forenses.

Ante la cantidad de personas heridas, los centros de donación de sangre hicieron un llamado a la ciudadanía para acudir a los puntos de recepción y colaborar con las reservas. Las autoridades recordaron que la donación es necesaria de manera permanente.

Asimismo, durante este jueves se mantendrá el dispositivo de atención a familiares y víctimas instalado en la estación de Atocha, en Madrid, con la participación de equipos del SUMA, SAMUR y Cruz Roja.

Los equipos de emergencia de Madrid trabajaron en la zona del accidente hasta las 4:30 horas, colaborando en la elevación de los convoyes para revisar si había más víctimas entre los vagones.

Por su parte, el SUMA informó que atendió a 83 viajeros, quienes posteriormente fueron derivados a distintos centros de la red hospitalaria de Castilla-La Mancha.

PURANOTICIA