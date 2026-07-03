A 2.595 aumenta la cantidad de muertos por doble terremoto en Venezuela: búsqueda de posibles sobrevivientes sigue vigente

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que la fase de búsqueda y rescate continúa a más de una semana del doble terremoto que, hasta la fecha, ha dejado un saldo de 2.595 muertos y 12.400 heridos.

"Se cumplieron ocho días del doble terremoto y, como se estila, decretamos el duelo nacional, pero no hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate", señaló la mandataria interina en una rueda de prensa en la cual subrayó que donde existan "puntos activos" en los cuales se sepa que hay gente con vida, "sigue" la referida etapa.

En esa línea, Rodríguez destacó la recepción de un grupo israelí "de muy alta preparación" que ayudará en el proceso de recuperación de las infraestructuras, así como a determinar si en determinados puntos de las zonas afectadas por los sismos, hay personas con vida o cadáveres que deban ser rescatados antes de iniciar cualquier otro proceso de infraestructura.

Asimismo, Rodríguez dijo haber mantenido conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el Departamento de Estado de Estados Unidos para crear un fondo para la reconstrucción, con un equivalente inicial de 200.000.000 dólares en fondos que van a ser "recuperados" del FMI.

Luego, apuntando que hasta el momento han sido contabilizadas al menos 862 réplicas, la interina de Miraflores insistió en la necesidad de "estar muy atentos a que las infraestructuras que están impactadas puedan sufrir un percance mayor producto de las réplicas" próximamente.

"Nuestro objetivo, en este momento, además de salvar vidas, es la atención integral de las víctimas de este doble terremoto y los planes a futuro de reconstrucción, donde al frente del Estado Mayor de Campamentos Transitorios, Vivienda e Infraestructura está el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez", insistió la presidenta encargada.

"LABORATORIOS MEDIÁTICOS"

Interrogada por los medios sobre la "lentitud" en el despliegue de la fuerza pública tras el doble sismo, Rodríguez defendió su gestión asegurando que "inmediatamente se activaron" y que "sí estuvo desplegada desde el primer momento".

Luego, la mandataria interina ha criticado a ese respecto la, a su juicio, "activación" de "laboratorios mediáticos" para "generar caos" y "obstaculizar" las labores de búsqueda y rescate.

Apoyada en dicha argumentación, la presidenta encargada explicó la militarización del estado de La Guaira, gravemente afectado por los sismos, sosteniendo que fue necesario hacerlo "cuando se activó en los laboratorios la matriz 'todos a La Guaira'".

"La primera decisión de ese día fue que se militariza el estado de La Guaira porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate", insistió, calificando de "miserable" y "desalmado" causar "este tipo de caos" a un "pueblo bajo angustia, sufrimiento y dolor".

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