Hollywood despide a Peter Greene, actor icónico del cine de los años 90

El actor Peter Greene, uno de los rostros más inquietantes y reconocibles del cine estadounidense de los años 90, falleció a los 60 años en Nueva York. El intérprete fue encontrado sin vida en su departamento del Lower East Side, hecho que fue confirmado por su representante, Gregg Edwards, quien no entregó detalles sobre la causa de su muerte.

La alerta se originó luego de que vecinos reportaran música sonando durante más de 24 horas en el inmueble, lo que motivó la revisión del lugar por parte de las autoridades. Edwards señaló que había conversado con Greene a comienzos de la semana y lamentó profundamente su partida, destacando que “nadie interpretó a un villano mejor que Peter” y que, fuera de la pantalla, era una persona de gran sensibilidad y bondad.

Nacido en Nueva Jersey en 1965, Peter Greene construyó una carrera marcada por personajes complejos y oscuros, encarnando delincuentes, mafiosos y figuras ligadas al crimen organizado. Alcanzó notoriedad mundial por su participación en Pulp Fiction (1994), dirigida por Quentin Tarantino, donde interpretó a Zed, protagonista de una de las escenas más perturbadoras del cine de esa década.

Su filmografía incluye además títulos como La Máscara, donde dio vida al mafioso Dorian Tyrell; The Usual Suspects y Bajo Asedio 2, consolidándose como un actor de carácter con fuerte presencia en pantalla. En 1994 fue reconocido con el premio a Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Taormina por su actuación en Clean, Shaven, considerada uno de los trabajos más destacados de su carrera.

La muerte de Greene generó reacciones de pesar en el mundo del cine, donde es recordado no solo por la intensidad de sus interpretaciones, sino también por el impacto que tuvo en una generación de películas que definieron el tono del cine criminal de los años 90.

PURANOTICIA