Hallan cuerpo de funcionario de Gendarmería desaparecido en playa de Tocopilla

El cuerpo del funcionario de Gendarmería que permanecía desaparecido desde la tarde del sábado fue encontrado este domingo en la Playa Los Surfistas, en la comuna de Tocopilla, Región de Antofagasta. El joven había sido arrastrado por el oleaje mientras se encontraba en el sector rocoso del balneario.

La búsqueda se activó de inmediato con participación de la Armada, Bomberos, equipos de emergencia y voluntarios, aunque las labores debieron suspenderse durante la noche debido a la falta de visibilidad. El operativo se retomó a primera hora del domingo con un despliegue reforzado a lo largo del borde costero.

“Estuvimos desde las 07:00 horas con apoyo de Bomberos de Tocopilla y de Mejillones, la Unidad de Emergencia de Tocopilla, Gendarmería, buzos mariscadores y voluntarios de la caleta de pescadores”, informó el capitán de corbeta Cristian Peters. El hallazgo se produjo a las 10:46 horas, tras lo cual el cuerpo fue trasladado al muelle fiscal para los procedimientos del Servicio Médico Legal.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el funcionario se encontraba en su día libre y había bajado al sector rocoso después de participar en un partido de fútbol. Tras la confirmación del fallecimiento, Gendarmería activó sus protocolos de apoyo a la familia y remitió los antecedentes al Ministerio Público. La Fiscalía Regional instruyó al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) para continuar las diligencias investigativas.

