Gremialismo rechaza norma de “amarre” y emplaza al Socialismo Democrático

La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) emitió este sábado una declaración pública en la que manifestó su rechazo a la incorporación de una norma de “amarre” en el proyecto de ley de reajuste del sector público impulsado por el Gobierno. En el documento, los parlamentarios emplazaron directamente al Socialismo Democrático y advirtieron que no descartan recurrir a acciones legales y constitucionales para impedir su aplicación.

Desde la UDI calificaron la medida como una conducta “impropia, deshonesta e irresponsable” por parte del Ejecutivo encabezado por el Presidente Gabriel Boric, sosteniendo que la norma vulnera principios fundamentales como el mérito, la probidad y el profesionalismo que deben regir el desempeño en la administración pública.

En esa línea, los diputados gremialistas señalaron que la iniciativa perjudica a los funcionarios de carrera del Estado, quienes —según indicaron— han sido clave para la continuidad y el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Además, advirtieron que la disposición abriría la puerta a la conformación de una “planta paralela”, integrada por operadores y activistas políticos afines al Gobierno.

La bancada también alertó sobre los riesgos institucionales de la norma, afirmando que incentiva la judicialización, debilita las atribuciones de la Contraloría General de la República e ignora reiterados fallos de la Corte Suprema. A su juicio, estos efectos erosionan la institucionalidad y comprometen la transparencia y el adecuado uso de los recursos públicos.

Finalmente, la UDI reiteró su emplazamiento al Socialismo Democrático para que actúe con responsabilidad y rechace la iniciativa. En caso contrario, advirtieron que ejercerán todas las acciones legales y constitucionales necesarias, argumentando que la norma podría degradar el aparato estatal y convertirlo en una herramienta al servicio de intereses políticos, en desmedro del interés general del país.

