Golpe al narcotráfico: PDI decomisa 1.897 kilos de droga en el Norte Grande

El operativo permitió capturar a dos chilenos con amplio prontuario, tras una pesquisa conjunta entre la Brigada Antinarcóticos Metropolitana y la Fiscalía Sur en el marco de la “Operación Norte Grande”, que derivó en un importante decomiso de droga

El operativo contó con el apoyo de personal de la Brianco Copiapó y Brianco Antofagasta, y permitió la incautación de más de 1.897 kilos de droga. El decomiso se desglosa en 1.595 kilos 400 gramos de cannabis sativa, 225 kilos 700 gramos de cocaína base y 76 kilos 300 gramos de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con los antecedentes, la investigación identificó parte de una estructura criminal dedicada al transporte de grandes remesas de droga desde la zona norte del país hacia la Región Metropolitana.

Los blancos investigativos se desplazaban hasta el sector de la minera Escondida, en la Región de Antofagasta, donde recibían la sustancia de proveedores extranjeros para luego trasladarla a la capital.



Según Eduardo Gatica, jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI, “luego de recibir y procesar información de interés, se logró dar con una estructura criminal que trasladaba alrededor de dos toneladas de droga desde el norte del país hacia la zona sur de la capital. Mediante la utilización de técnicas especiales de la Ley 20.000 y apoyados con trabajo de campo, se logró la detención de esta organización, la cual fue puesta a disposición del tribunal”.

“Las dos personas detenidas eran los encargados de la logística, en especial de la recepción de la sustancia ilícita, de parte de ciudadanos bolivianos, en la Región de Antofagasta, y de su transporte hasta la Región Metropolitana”, agregó el funcionario de la PDI.

Tras la audiencia de control de detención de ambos detenidos, el tribunal determinó su prisión preventiva. De acuerdo con el fiscal jefe de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Milibor Bugueño, de la Fiscalía Sur, “en virtud de los distintos antecedentes investigativos se decretó su prisión preventiva por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad, en donde además de la droga se incautaron vehículos y dinero en efectivo”.

PURANOTICIA