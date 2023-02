Gobierno propuso ley corta para proteger a los afiliados de las isapres

El superintendente de Salud, Víctor Torres, el director de Fonasa, Camilo Cid, y parlamentarios de las comisiones de salud del Senado y la Cámara Baja, se reunieron este viernes en el Ministerio de Salud junto a la titular de la cartera, Ximena Aguilera, con el fin de discutir la crisis de las isapres.

De manera transversal, en la instancia se acordó que se comenzará a trabajar en una ley corta con el fin de resguardar a los afiliados a las aseguradoras de salud privada y también fortalecer Fonasa, a propósito de las masivas llegadas registradas en el último tiempo.

Considerando el receso legislativo de febrero, la iniciativa será analizada durante este mes, para luego ser ingresada en marzo. Preliminarmente, esta incluiría que los usuarios de isapres paguen un seguro complementario que cubra las prestaciones de sus actuales planes.

Al respecto, el senador Juan Luis Castro (PS) explicó "no va a haber subsidios desde el Estado a las isapres, no va a haber aumento del gasto fiscal para hacer salvataje a las isapres. Es un cambio de reglas, pero lo que va a ocurrir no es un traspaso de dinero".

El diputado Diego Ibáñez (CS) señaló "hoy tenemos el compromiso transversal tanto del oficialismo como de la oposición para poder llevar a puerto una mayoría parlamentaria", con el fin de "otorgar certeza a los tres millones de personas que hoy están afiliadas a isapres".

"Hay que distinguir dos cosas: uno es la respuesta inmediata que requieren los afiliados, los usuarios, y otra cosa distinta es la reforma de fondo, es el trabajo para proyectar un modelo de salud que sea distinto", sumó.

El senador Iván Flores (DC) valoró la idea del Gobierno, ya que "recogió todo lo que teníamos que decir y va a emitir una propuesta respecto de todo lo que dijimos todos los sectores políticos".

En la misma línea, el diputado y jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, aseguró que "la ley corta va a tener el apoyo de la DC en la medida que garantice la libertad de elección de los usuarios y de los beneficiarios".

El senador Felipe Kast (Evópoli), apreció que el Ejecutivo "afortunadamente, a diferencia de lo que fue la semana pasada, asumió que tenía un rol que jugar y que de no hacerlo podía generar un colapso importante en el sistema tanto privado como público".

El diputado republicano Agustín Romero destacó que "el Gobierno entendió por fin que esto es una crisis y la va a tratar como tal. Todos coincidimos que tenemos que enfocar el problema en una solución mediante una ley corta, y también quedamos todos claros de que no hay un salvataje para las isapres en cuanto a las platas públicas".

En tanto, el senador y presidente de la Comisión de Salud Francisco Chahuán (RN), acotó que "simplemente dar la sensación de que está empeñado en sacar adelante una ley corta, pero ni siquiera en los términos de referencia de esa ley corta están claros".

