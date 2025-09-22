Gobierno sale al paso de las críticas por los dichos contra Trump

La ministra de vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la intervención del Presidente Gabriel Boric en la 80° Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, la última de su mandato, con un marcado tono en defensa de la democracia, el derecho internacional y el multilateralismo.

En entrevista con Radio Sonar, Vallejo destacó que la comparecencia "va a ser muy importante desde el punto de vista del reforzamiento y reafirmación de los compromisos que ha sostenido Chile en el marco de su política de Estado, pero particularmente con el liderazgo del Presidente, ¿no? Y eso tiene que ver con la democracia, con el derecho internacional y el multilateralismo".

La autoridad advirtió que estos principios se ven hoy tensionados por el contexto global: "Cuestiones que hoy en día, producto de la situación global y los cambios geopolíticos, los distintos conflictos que se están viviendo, guerras, incluido el genocidio de Israel contra Gaza, se tienden a poner en duda".

Asimismo, expresó preocupación por el debilitamiento de las instituciones internacionales: "Las instituciones internacionales que promueven el derecho internacional, los acuerdos en materia de derechos humanos tienden a verse lamentablemente cuestionada por ciertos sectores, por los extremismos, por los fanatismos, se ven expuestas a amenazas de, no sé si llamarlo negacionismo, pero sí tienden a apostar a su debilitamiento".

En ese marco, Vallejo aseguró que Chile reafirmará su rol en el escenario internacional: "Se va a dar una señal clara de que nuestro país va a seguir siendo un actor, no solamente responsable, sino que también muy activo en la defensa de la democracia, de la cooperación global".

Consultada por los cuestionamientos que ha recibido el Presidente Boric tras sus declaraciones sobre Donald Trump, la ministra Vallejo respondió con firmeza: "Nos parece una falta de respeto a la dignidad nacional, a la soberanía nacional, que desde Chile algunos sectores políticos pretendan que la agenda internacional o la agenda de respeto y promoción de la democracia y derechos humanos de nuestro gobierno y de nuestro país, esté condicionada a los vaivenes o al gusto del Presidente de un país ajeno".

La vocera recordó que Chile ha sostenido una línea coherente en materia internacional: "Chile ha mantenido durante décadas un compromiso con una política de Estado seria, con también promover desde Chile y el mundo, con excepción de lo que sucedió en la dictadura, la democracia, los derechos humanos, y eso ha sido la línea coherente que ha sostenido del Presidente y que además ha reforzado".

Y concluyó: "Decir que alguna declaración o alguna acción se debe evitar, morigerar, a propósito de que le puede disgustar al Presidente de otro país, consideramos una falta de respeto a nuestra patria, a nuestra soberanía y a nuestra dignidad nacional".

Respecto a la eventual postulación de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU, Vallejo fue cauta: "No corresponde adelantar información, y tampoco especular sobre una decisión que le compete además exclusivamente a la expresidenta".

Sin embargo, destacó el valor de su figura: "Lo que sí podemos señalar es que la mandataria tiene un prestigio y un liderazgo internacional que son innegables, y como gobierno lo consideramos un valor para Chile, también un valor para el mundo, y sobre todo en momentos donde su liderazgo y reconocimiento son obviamente bien considerados y evaluados".

PURANOTICIA