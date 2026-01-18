Gimnasio Municipal de Quilpué recibe ayuda para damnificados por incendios forestales en la Región del Biobío

Con el objetivo de ir en ayuda de las familias afectadas por los incendios forestales en el sur del país, el municipio de Quilpué habilitó el Gimnasio Municipal como centro de acopio, convocando a la comunidad a sumarse con aportes solidarios.

Desde la casa edilicia se informó que el centro de acopio recibirá exclusivamente los insumos solicitados oficialmente, entre ellos alimentos no perecibles, agua potable, alimento para mascotas y útiles de aseo, con el fin de asegurar que la ayuda llegue de manera eficiente a las zonas más afectadas.

En ese contexto, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, hizo un llamado directo a la ciudadanía a participar de esta iniciativa solidaria, destacando la importancia de canalizar la ayuda de forma ordenada y responsable. La jefa comunal subrayó que cada aporte es fundamental para apoyar a las familias damnificadas y enfrentar en conjunto esta emergencia nacional.

Asimismo, el municipio señaló que se mantiene una coordinación permanente con los alcaldes de la provincia de Marga Marga, con el propósito de actuar de manera conjunta y organizada, reforzando la red de apoyo intercomunal ante la emergencia.

Finalmente, las autoridades indicaron que se mantiene monitoreo preventivo en el sector de Colliguay, debido a su cercanía con Til Til, e hicieron un llamado a la prevención, recordando que ante cualquier emergencia la comunidad puede comunicarse al 1527 de Seguridad Pública o al 132 de Bomberos.

PURANOTICIA