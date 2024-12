George Harris responde a las críticas y reflexiona sobre su humor previo a Viña: "Quiero pedirle disculpas al pueblo chileno"

El comediante venezolano George Harris, uno de los confirmados para la parrilla humorística del Festival de Viña 2025, habló por primera vez con un medio chileno sobre las polémicas que rodean su participación. En una entrevista con el programa "Only Fama" de Mega, el artista abordó su estilo de comedia, sus motivaciones y los comentarios que han generado controversia en redes sociales.

Harris describió su humor como “costumbrista” y centrado en lo cotidiano. “Yo hablo de cosas cotidianas, cosas nuestras, cosas latinoamericanas (...) lo que nos identifica y nos hace diferentes respecto al mundo entero”, explicó. Contó que su llegada al festival fue gestionada por una productora que previamente organizó un exitoso show suyo en el Movistar Arena, y que aceptó la invitación sin dudarlo. “A mí lo que me importa es estar en el festival. Yo me crié con el Festival, nosotros veíamos en Venezuela el Festival en la televisión, sabíamos del triunfo del Puma (Rodríguez)”.

El comediante destacó la relevancia de eventos como Viña para los artistas del humor, señalando que “los comediantes no tenemos esas plataformas de premios, nuestra forma de premiarnos es estar en escenarios importantes”.

Sobre las críticas que ha recibido por sus antiguos comentarios sobre figuras políticas chilenas, Harris fue autocrítico. Reconoció un tuit polémico sobre Salvador Allende y una rutina en la que mencionó al presidente Gabriel Boric. “Encontraron un tuit donde hablé del presidente Allende y una rutina donde yo hablé del recién elegido presidente Boric (...) uno como humorista se para todas las semanas ante un público y habla de muchas figuras públicas, pero a veces hay que hacer un mea culpa”, reflexionó.

El comediante expresó su arrepentimiento por el tuit, admitiendo que no comprendía el contexto histórico y emocional de los chilenos. “Yo no viví Allende. Recuerdo a los chilenos que migraron a Venezuela, entiendo que hay un dolor respecto a la historia y que ese dolor no lo conozco, y ahí es donde yo incurrí en el error”.



En un gesto conciliador, pidió disculpas al público chileno: “Quiero pedirle disculpas al pueblo chileno porque nosotros los venezolanos tenemos trauma. Cuando nos dicen la palabra ‘izquierda’, queremos correr, cruzar la frontera. Pero no todas las izquierdas son iguales, y ahí está el respeto que tenemos que aprender”.

George Harris se presentará el 23 de febrero en la noche inaugural del Festival de Viña 2025, que también contará con los shows musicales de Marc Anthony y Bacilos.

