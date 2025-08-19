Pareja de Jean Paul Pineda es detenida por ser parte de una organización delictiva dedicada al robo de vehículos

Jean Paul Pineda vuelve a estar vinculado a la controversia, aunque en esta ocasión no por hechos propios, sino por su actual pareja, Valentina Castro Berríos.

Tal como lo reveló Julio César Rodríguez en Contigo en la Mañana, la joven de 27 años ahora está en el centro de una delicada situación legal, donde la acusan de ser parte de una organización delictiva dedicada al robo de vehículos y camiones.

"Fue la última detenida en el marco de una investigación contra una asociación criminal vinculada al robo de autos y camiones", señaló el periodista en vivo y en directo, donde además reveló que

Castro fue detenida por funcionarios de la PDI en el departamento de Pineda ubicado en San Bernardo.

Bajo esta misma línea, JC detalló que la pareja del futbolista sería parte de una red criminal organizada por su propia familia.

"Es una familia, padre, madre, un hijo y la hija sería Valentina (...) La familia de Valentina, el rol que tenía, era comprar vehículos robado. Ella era quien compraba estos camiones, sabiendo que eran robados (...) Se hizo un seguimiento y ella es atrapada en horas de la noche en el departamento de Jean Paul Pineda. Recuperaron más de 15 camiones", sentenció Julio César.

Finalmente, Pineda fue contactado por Chilevisión, y aseguró estar en estado de "shock".

"Agradezco que me hayan contactado, por el momento no me voy a referir. Estoy en shock con el tema, porque llevo poco tiempo con ella", señaló el deportista.

Cabe mencionar que el futbolista tan solo lleva 4 meses con la mujer.

