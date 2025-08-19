Felipe Vidal abandona "Hay Que Decirlo" para iniciar su carrera política: "Estoy muy emocionado"

Las elecciones presidenciales y parlamentarias programadas para noviembre en nuestro país, ya comienza a tomar forma, donde los distintos partidos afinan sus estrategias y definen a las figuras que representarán sus propuestas.

Uno de los nombres del mundo del espectáculo que empieza a sonar con fuerza es el periodista y panelista, Felipe Vidal, quien ya se despidió del programa de farándula de Canal 13, Hay Que Decirlo, dando así el primer paso hacia su incursión en la política.

En el último capítulo del espacio, Vidal aprovechó la instancia para decir: "Estoy muy emocionado, porque este es un equipo increíble. Todos y cada uno de los que integran este programa son maravillosos. Todas y todos. Así que muchas gracias por haberme recibido como me recibieron".

FELIPE VIDAL A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Felipe Vidal será uno de los postulantes a la Cámara de Diputados representado por Evópili, acompañado por Juan Manuel Santa Cruz.

Ambos competirán por representar al distrito 9, que abarca comunas como Recoleta, Renca, Huechuraba, Independencia, Conchalí, Lo Prado, Cerro Navia y Quinta Normal.

