Daniela Aránguiz no guardó silencio y se refirió a Karol Lucero por infidelidad a Fran Virgilio: "Esto sí que no"

Karol Lucero volvió a estar en el centro de la polémica tras la confirmación de una infidelidad a su pareja, Fran Virgilio, con la DJ Ilaisa Henríquez, conocida como Dj Isi Glock.

Todo comenzó cuando la artista insinuó en una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram que había tenido un encuentro íntimo con Karol, algo que él mismo terminó confirmando la jornada de este lunes.

"Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí", señaló Karol Dance.

“Estoy seguro de que esto lo planeó, salir en televisión y que le van a pagar (a Ilaisa). Pero eso no es excusa. El casado soy yo y no debí hacerlo", agregó.

“Fue solo una vez, pero ella buscaba el escándalo y Fran no merece pasar por todo esto. Por eso me mantengo al margen y no acepté dar mi versión, puesto que la verdad es una sola y yo cometí el error”, sentenció el ex chico Yingo.

Ahora, quien no guardó silencio sobre esta polémica situación fue la propia Daniela Aránguiz, donde a través de su cuenta de Instagram, la exchica Mekano compartió unas palabras crucificando al animador por la traición a Virgilio.

“Yo siempre he sido una defensora de Karol Lucero, siempre, pero esto sí que no, no estoy de acuerdo”, comenzó diciendo Aránguiz.

Finalmente, Dany empáticamente le envió un mensaje a la pareja o expareja de Karol, ya que hasta el momento no se sabe si siguen juntos.

“Fran, estoy contigo”, cerró la ex esposa de Jorge Valdivia.

