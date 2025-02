Fuerte discusión de Shakira con Piqué habría influido en la hospitalización de la artista en Perú

Durante este domingo 16 de febrero, Shakira tuvo que ser hospitalizada de urgencia en Perú por una gastroenteritis que la obligó a suspender un show en medio de su gira "Las mujeres ya no lloran Tour".

Desde España, el periodista Jordi Martín, aseguró que la colombiana tuvo una fuerte discusión con su ex pareja, Gerard Piqué, lo que directamente influyó en la hospitalización de la cantante.

En el programa peruano Amor y Fuego, Martín dijo que el problema se originó por la custodia de sus hijos, Milan y Sasha. Y es que el ex futbolista le habría comunicado a la barranquillera que no podría estar con sus hijos en Miami por compromisos laborales.

"Me tengo que ir a hacer unos compromisos profesionales de la Kings League y de mis compromisos con el Andorra de fútbol y no puedo estar en Miami con los niños. Así que tienes que buscar una solución" fue lo que contó el periodista.

Después de una larga discusión por este tema con el papá de sus hijos, la artista decidió aceptar la petición de Piqué, pero esto no lo habría logrado llevar de buena manera, ya que habría desencadenado un cuadro de estrés.

"Vale, ok, no hay problema. Yo voy a poner unos tutores, pero esto lo vas a pagar tú porque tú ya estás faltando a tu palabra y no estás cumpliendo con lo que tú habías pactado conmigo", dijo Jordi Martín.

Y finalizó agregando: "Me dicen que no lo llevó bien Shakira, que fue un disgusto muy grande para ella".

